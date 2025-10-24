Angry Birds Entwickler Rovio entlässt Mitarbeiter und wird umstrukturiert

HQ

Leider berichten wir wieder einmal über Entlassungen in der Gaming-Branche, da die Mobile-Gaming-Ikone und Entwickler des Spiels Angry Birds Rovio Entlassungen, Umstrukturierungen und Managementwechsel durchmacht.

Einem Bericht von Mobilegamer.biz zufolge hat Rovio 36 Mitarbeiter entlassen. Das Puzzle-Studio des Entwicklers in Finnland konzentriert sich auf weniger Spiele, während das Studio in Barcelona mehr Arbeit annimmt, obwohl etwa die Hälfte des Teams entlassen wurde.

"Es wurden keine Spiele abgesagt, aberAngry Birds Dream Blast hat leider nicht wie erwartet funktioniert", sagte ein Sprecher von Rovio. "Wir haben diesen Herbst unsere Organisation erneuert, um auf die unterdurchschnittliche Leistung eines unserer Spiele zu reagieren und um besser auf den Markt reagieren zu können, um einen stärker spielzentrierten Ansatz zu verfolgen und neue Spielideen schnell weiterentwickeln zu können."

Rovio-CEO Alexandre Pelletier-Normand ist anscheinend ebenfalls von Finnland nach London umgezogen und verbringt mehr Zeit in verschiedenen Rovio-Büros sowie in der Europa-Zentrale von Sega.