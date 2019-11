Angry Birds AR: Isle of Pigs auf Android gestartet

Gute Nachrichten für alle Angry-Birds-Liebhaber auf Android: Angry Birds AR: Isle of Pigs ist kürzlich im Google Play Store erschienen. Auf iOS-Geräten wurde das Game bereits Anfang des Jahres veröffentlicht, nun wurde die Zielgruppe stark erweitert. Isle of Pigs verpasst der üblichen Vogelschleuderei einen Twist, denn in diesem Spiel ist unsere Umgebung die Bühne. Die Ebenen werden auf den verfügbaren Raum skaliert und wenn wir uns in der freien Natur befinden, werden die Strukturen und Schweine lebensgroß (oder enger, wenn uns weniger Platz zum Spielen zur Verfügung steht). Im Trailer erfahrt ihr alles Weitere:

