Angourie Rice führt Universals nächste Rom-Com Finding Emily an

Heutzutage gibt es einige Jugend-Romcoms, die ihren Einzug in die Kinos feiern, ein sehr aktuelles Beispiel ist Regretting You, aber wenn du solche Filme genießt, hat Universal etwas für dich.

Bekannt als Finding Emily, ist dies eine Romcom, die erforscht, wie ein Musiker große Anstrengungen unternimmt, um sein Traummädchen zu finden, nachdem er ihr bei ihrer zufälligen Begegnung die falsche Nummer gegeben hat. Diese Initiative beinhaltete die Zusammenarbeit mit einem Psychologiestudenten, aber natürlich entwickelt sich diese Verbindung zu etwas Größerem...

Mit Angourie Rice aus Mean Girls in der Hauptrolle und an der Seite von Spike Fearn ist Finding Emily von Rachel Hirons geschrieben und von Alicia MacDonald inszeniert. Er feiert ab dem 22. Mai Premiere in den Kinos, und unten können Sie den Trailer und die Zusammenfassung des Films sehen.

"Als ein verliebter Musiker die falsche Nummer für sein Traummädchen bekommt, tut er sich mit einem engagierten Psychologiestudenten zusammen, um sie zu finden. Gemeinsam entfachen sie einen urkomischen campusweiten Rausch, der ihre eigenen Herzen und Ambitionen auf die Probe stellt."