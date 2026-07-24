Angesichts der Angst vor stark verarbeiteten Lebensmittelzutaten möchte Nestlé die Verpackungsetiketten vereinfachen

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Heutzutage gibt es einen großen Trend, übermäßig verarbeitete Lebensmittel zu verbannen. Egal, ob Sie nur Steak vom Holzschneidebrett essen oder ein kleines Vermögen ausgeben, damit Ihre Schokolade keine Konservierungsstoffe enthält – die Leute mustern ihre alten Lieblingsgerichte und finden sie voller Zutaten, die sie nicht erkennen.

Nestlé, der Inhaber von KitKat, Nescafe, Shreddies, After Eight und mehr als 2.000 Marken weltweit, möchte in Zukunft eine einfachere Lebensmittelkennzeichnung sehen. Laut Reuters setzt sich Nestlé bei US-Behörden dafür ein, die Namen auf Lebensmittelverpackungen zu ändern, damit Verbraucher die Zutaten eher an ihren gebräuchlichen Namen erkennen.

Im Moment wissen viele nicht, dass dies der wissenschaftliche Begriff für Vitamin C ist, wenn auf einem Lebensmittelpaket "Ascorbinsäure" steht. Dasselbe gilt für Beta-Carotin und Vitamin A. "Manchmal müssen wir die Zutaten in den USA beschreiben.lässt es klingen wie Frankenstein-Essen. In Wirklichkeit ist es tatsächlich eine natürliche Zutat, für die Verbraucher ein natürliches Wort haben", sagte ein ehemaliger leitender Nestlé-Manager.

Unternehmen haben bereits Milliarden ausgegeben, um künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und mehr aus ihren Produkten zu entfernen, um die Verbraucher zu beeinflussen. Da Käufer gesundheitsbewusster werden und lange Zutatenlisten misstrauisch gegenüberstehen, könnte eine Vereinfachung dessen, was auf der Verpackung zu sehen ist, helfen, zu verhindern, dass Produkte abgelehnt werden. Gleichzeitig könnte eine verkürzte Zutatenliste die Zutaten verbergen, die die Leute nicht in ihrem Essen sehen wollen.