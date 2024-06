Anger Foot Vorschau: Das krasseste Indie-Spiel des Jahres 2024?

HQ

Wenn Sie mir sagen würden, dass der Entwickler Free Lives die Idee für Anger Foot nach einem mehrtägigen Drogenkonsum entwickelt hat, wäre ich nicht überrascht. Dieses Spiel ist so verrückt und seltsam, wie man es sich nur vorstellen kann, aber das ist auch eine der größten Stärken des Spiels. Brunnen... Das und das schnelle, flüssige und knallharte Gameplay.

Also, was ist Anger Foot ? Dies ist ein Spiel, in dem die Spieler in die Rolle eines Charakters schlüpfen, der als Anger Foot bekannt ist und nach seinen buchstäblich wütenden Füßen benannt ist. Der seltsame Protagonist ist im Grunde das, was man bekommt, wenn John Wick gut choreografierte Kampfkünste mit roher Tritt-Stoppkraft tauscht, während er durch die Welt gleitet und Feinde mit immenser Kraft zu Tode stiefelt. Warum ist er auf einem blutrünstigen Amoklauf? Anger Foot wurde seine begrenzte Sammlung von Schuhen von den vier Gangs gestohlen, die die von Kriminalität heimgesuchte Shit City betreiben und kontrollieren, und er will sie zurückhaben und sich auf dem Weg dorthin rächen.

Anger Foot ist so aufgebaut, dass die Spieler durch kurze Level voller Feinde fliegen müssen. Die Idee ist, von Anfang bis Ende so viele Bedrohungen wie möglich auszuschalten, während man einige oft ziemlich herausfordernde Nebenziele erfüllt, und das alles, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Wenn du von einem Feind angegriffen wirst, stirbst du und das Level muss von vorne begonnen werden. Wenn du in kurzer Zeit zu viele Kugeln erleidest, von einem Gebäude fällst oder dich der Wucht einer Explosion stellst, wirst du das gleiche Ende finden. Da Anger Foot als sehr schnelles Spiel konzipiert ist, in dem die Spieler effektiv sofort reagieren müssen, um zu überleben und Bedrohungen zu besiegen, während sie sich durch die Levels arbeiten, die in mehrere Räume unterteilt sind, was zu einem fast taktischen Gameplay führt, ist das Konzept, den Tod zu vermeiden, nicht immer einfach. Aber das ist es, was Anger Foot zu einem so spannenden Spiel macht.

Dieser Titel lässt nie die Bremse los. Zwischen der Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Gameplays, dem hämmernden und Hardcore-Soundtrack und dem allgemeinen düsteren Ton geht es in diesem Spiel darum, deine Herzfrequenz zu erhöhen und im Chaos zu versinken. Der Ablauf und die Art und Weise, wie du den Kick-Nahkampfangriff und das Feuergefecht mit Waffen kombinieren kannst, die von besiegten Feinden aufgesammelt werden können, und wie dies mit der Art und Weise übereinstimmt, wie du die einzigartigen Gegnertypen besiegen und die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen musst, um aus explodierenden Fässern Kapital zu schlagen oder sicherere Wege zu finden, um durch jedes Level zu kommen, All das bedeutet, dass es eine sehr raffinierte und enge Gameplay-Schleife gibt. Zum Beispiel kannst du Feinde nicht mit Schutzschilden niederschießen und musst sie stattdessen treten, aber du willst wahrscheinlich nicht den gleichen Ansatz für Feinde mit Schrotflinten wählen. Nicht, dass es einen Grund gäbe, es nicht zu versuchen, denn bei Anger Foot dreht sich alles um die Handlungsfähigkeit des Spielers und darum, jede Begegnung und Situation so anzugehen, wie man es für richtig hält.

Ich muss sagen, dass es Zeiten gibt, in denen es sich etwas frustrierend anfühlt. Es gibt Situationen, in denen der Fluss zu kämpfen hat und du dich verzettelst, vielleicht weil die Feinde plötzlich ihren inneren Deadshot kanalisieren und keine einzige Kugel verfehlen, oder weil das Trefferregister nicht zu deinen Gunsten funktioniert, was dazu führt, dass Feinde Nahkämpfe und Angriffe überleben, die normalerweise zu einem Kill führen würden. Außerdem bin ich auf ein paar seltsame Probleme gestoßen, die zweifellos ausgebügelt werden, wenn Anger Foot vollständig gestartet wird, darunter Feinde, die durch Wände clippen, um dich anzugreifen, und massive Framerate-Einbrüche bei Explosionen und chaotischen Momenten. Aber das sind mehr kleinere Frustrationen als alles andere.

Weil Anger Foot mühelos unterhaltsam ist und eine großartige Balance an Herausforderungen bietet. Wenn Sie nur die Levels durcharbeiten möchten, können Sie dies absolut unbegrenzt tun. Wenn du lieber versuchen möchtest, die vielen schwierigeren Ziele zu erreichen, wie z.B. superschnell Level zu meistern oder ein Level nur mit dem Nahkampfangriff abzuschließen, dann kannst du auch zusätzliche Zielsterne verdienen, mit denen du neue Schuhe für Anger Foot tragen kannst. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass sich jedes Level wirklich anders anfühlt und bis zum Schluss eine einzigartige Herausforderung bietet, dass man sich nie langweilt, was durch die gelegentlich angebotenen Bosskämpfe nur noch verstärkt wird, bei denen man neue Spielmechaniken und Herausforderungen meistern muss.

Anger Foot ist nicht nur wirklich fesselnd und macht Spaß, sondern ist auch ein visueller Leckerbissen mit fantastischer und farbenfroher Kunst und einem Soundtrack, der Sie dazu bringt, durch ein Fenster zu springen oder einen Tisch zu zertrümmern. Dieses Spiel ist pure Energie und Chaos und wird zweifellos mit Leichtigkeit unterhalten, wenn es irgendwann in diesem Jahr vollständig auf dem PC erscheint.