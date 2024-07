Anger Foot Trailer zeigt, wie das Spiel im Prototyp aussah

HQ

Anger Foot erscheint heute in einer Woche, und am 11. Juli werden wir Türen eintreten und den Leuten unseren Stiefel ins Gesicht, in die Brust und wo immer wir wollen, schieben.

In einem neuen Trailer zeigen die Entwickler von Free Lives, wie viel Arbeit in die Umsetzung von Anger Foot geflossen ist. Das Spiel startete im Dezember 2020, und wie du sehen kannst, hat sich seitdem viel verändert.

Dinge wie die Lichtqualität, die Charaktermodelle, die Details in den Levels und vieles mehr haben sich in den letzten Builds massiv verbessert, und obwohl die Grundlage des Gameplays so solide ist wie zu Beginn, zeigt es immer noch, dass Spiele viel Zeit in Anspruch nehmen.