Ein blitzschneller Action-Ego-Shooter, in dem es darum geht, Horden von Feinden zu treten und gewaltsam niederzuschießen? Sag nicht mehr, melde mich an! Das war so ziemlich mein erster Eindruck, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal Free Lives ' Anger Foot hörte und sah. Dieses Spiel ist unglaublich unkompliziert und trifft dennoch alle Punkte, die Hotline Miami zu einem solchen Wunder machen. Das Ziel ist es, als Protagonist Anger Foot in kleine und rasante Levels zu schlüpfen, verschiedene Feinde zu treten, in die Luft zu jagen und zu erschießen, auf eine grobe und verdrehte John Wick-ähnliche Weise. Es ist ungestüm und chaotisch und ein perfektes Beispiel dafür, wie einfache Mechaniken aufgewertet und genutzt werden können, um ein spannendes Ganzes zu schaffen.

Das Gameplay ist ziemlich genau so, wie ich es gerade angelegt habe. Denken Sie an Ghostrunner auf Säure. Du fällst in ein Level (eines von über 60), das etwa zwei Minuten lang ist, und das Ziel ist es, durch verschiedene Räume zu schießen, Feinde zu besiegen und Gefahren zu vermeiden, während du nur minimalen Schaden erleidest. Du bist die Definition einer Glaskanone, und wenn du zu viel Schaden auf einmal erleidest, stirbst du und musst das Level neu starten. In der Theorie mag es einfach erscheinen, aber in der Praxis dreht sich bei Anger Foot alles um Reaktionen, Fluss und Geschwindigkeit, da Feinde sofort auf dich aufmerksam werden und ohne zu zögern präzise Schüsse auf dich abfeuern, was bedeutet, dass du, wenn du nicht auf dem Punkt, in Form oder bereit bist, mehr Tode einstecken musst, als du dir vorstellen kannst. Manchmal kann dieses Design Kopfschmerzen und Frustration bereiten, aber zum größten Teil gedeiht es. Um auf den John Wick-Vergleich zurückzukommen: Stellen Sie sich vor, John hätte keinen kugelsicheren Anzug, der ihn vor kleineren Schusswaffen schützt. Das ist Anger Foot. Du musst schneller und tödlicher sein als die Horden von Feinden, die sich dir in den Weg stellen, sonst wirst du scheitern.

Dies ist in vielerlei Hinsicht ein Hardcore-Spiel, aber Free Lives versucht nicht, dir den Tag mit überwältigenden Herausforderungen und Schwierigkeiten zu verderben. Anger Foot selbst ist tatsächlich ein Gott unter den Menschen. Die örtlichen Verbrecherfamilien, die sich mit dem Zorn von Anger Foot konfrontiert sehen, nachdem sie seine wertvolle Sneaker-Sammlung gestohlen haben, verstehen, dass er ein Geschöpf der puren Wut und Gewalt ist, eines, das mit einem einzigen Tritt töten kann und mühelos eine von vielen verschiedenen Schusswaffen und Waffen in die Hand nehmen und ihnen zur Verfügung stellen kann, ohne einen Schlag auszulassen. Hier kommt wieder der Flow ins Spiel, denn während du jedes Level nur mit Nahkampfangriffen bewältigen kannst, kannst du dir auch eine 9-mm-Pistole schnappen, fünf Feinde ausschalten, die Waffe werfen, um einen Feind zu betäuben, eine Pumpgun schnappen und damit einen explodierenden Lauf in die Luft jagen, bevor du sie gegen eine Armbrust eintauschst, um eine andere Ansammlung von Feinden aufzuspießen. Die Spieler-Agency in Anger Foot ist brillant. Dies ist ein Spiel, in dem du die anstehende Aufgabe ganz so angehen kannst, wie du willst, auch wenn Free Lives einige Herausforderungen auf dem Weg dorthin bietet.

Um einfach durch die Handlung zu schießen, werden dir Anger Foot über 60 Level an vier Hauptschauplätzen in den Weg stellen, wobei es etwa vier Stunden dauert, diese zu erobern. Für die Vervollständiger da draußen (und die Masochisten) gibt es zwei weitere Herausforderungen in jedem Level, die beide mit dem Abschluss des Levels kombiniert werden, um einen von drei verfügbaren Sternen zu erhalten, die für jedes Level freigeschaltet werden können. Diese Herausforderungen sind in der Regel absolut brutal und bringen dich an deine Grenzen. Manchmal beinhaltet dies das Abschließen eines Levels in einer Zeit, die lächerlich erscheint, das Abschließen eines Levels, ohne einen Feind zu töten, das Überwinden des Levels mit einem bestimmten freischaltbaren Turnschuh (diese erhalten Sie, indem Sie genügend Sterne sammeln und einen kleinen zusätzlichen Vorteil/eine zusätzliche Mechanik hinzufügen, die Anger Foot zum Einsatz kommen kann, wie z. B. Rutschangriffe oder ein zweites Leben), eine bestimmte Anzahl von Feinden mit Kopfschüssen töten und so weiter. Der Punkt ist, dass diese Herausforderungen das Gameplay vom einfachen Überleben zu absurden Herausforderungen verändern, die wahrscheinlich für viele unerreichbar sein werden. Wenn Sie jedoch für die Aufgabe bereit sind, gibt es die Möglichkeit, sie abzuhaken.

Es ist nicht nur das Gameplay - das unabhängig davon, wie man es genießen möchte, spannend bleibt -, das sich in Anger Foot auszeichnet, es ist auch die audiovisuelle Präsentation. Dieses Spiel hat ein sehr einfaches HUD, das den Spieler nie überfordert und ehrlich gesagt leicht zu vergessen ist, dass es existiert, was Wunder für die Immersion bewirkt. Die künstlerische Leitung ist lebendig und farbenfroh, wenn auch sehr grob und so verdreht, dass man manchmal zweimal hinsehen muss. Der Soundtrack passt perfekt zum Gameplay mit einem wummernden, basslastigen Angebot, das dein Blut in Wallung bringt. Das gesamte Konzept von Anger Foot fühlt sich unglaublich organisiert und straff an und bleibt tendenziell ein großartiges Beispiel dafür, wie einfache Mechaniken glänzen können, wenn sie hochgradig verfeinert sind.

Der einzige Bereich des Spiels, der mich nie wirklich in seinen Bann gezogen hat, waren die Bosskämpfe. Am Ende jedes der vier Hauptgebiete wirst du auf einen Bosskampf gegen den Verbrecherlord dieser Region treffen. Dies sind in der Regel mehrphasige Begegnungen, aber sie treiben nie wirklich das Boot in Bezug auf Herausforderung oder Komplexität heraus, und abgesehen davon, dass sie sich ein wenig vom regulären Gameplay unterscheiden, fühlen sie sich tatsächlich weniger stressig und überschaubarer an. Anstatt als Möglichkeit zu dienen, Ihre Talente jede Stunde oder so auf schlüssige Weise unter Beweis zu stellen, fühlen sich diese wie Gimmicks an, nur um etwas erzählerischen Schwung hinzuzufügen, was ein seltsames Design ist, da die Erzählung von Anger Foot im besten Fall von vornherein papierdünn ist. Free Lives hat hier ein lächerliches Spiel gemacht, sie wissen es, wir wissen es, und es wird nicht um den heißen Brei herumgeredet oder versucht, schüchtern zu spielen. Dies ist ein bizarres Spiel über ein verrücktes Individuum, das Hunderte von Kriminellen tötet, die in einer fiktiven Metropole namens Shit City leben, nur weil sie seine Schuhe gestohlen haben. Wenn Sie eine tiefgründige und verwirrende Erzählung erwartet haben, sind Sie im falschen Spiel gelandet.

Es ist zum Teil diese Selbsterkenntnis, die Anger Foot so angenehm zu spielen macht. Die absurde Natur lässt es hervorstechen und glänzen, obwohl das nicht alles ist, was hier auszeichnet. Es überzieht es nicht mit seiner Begrüßung, es fügt ständig zusätzliche Herausforderung und Abwechslung durch neue Feindtypen, mehr Waffen und frische Biome hinzu, kombiniert dies mit einer erstklassigen Präsentation und einer straffen und makellosen Leistung und hat dennoch die Präsenz, harte und wirklich anspruchsvolle zusätzliche Aktivitäten für diejenigen zu bieten, die an ihre Grenzen gehen wollen. Wenn du diesen Sommer auf der Suche nach einem energiegeladenen, lauten und gewalttätigen Action-Erlebnis bist, ist Anger Foot das Spiel der Wahl.