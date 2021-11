Angepeilte Performance von Elden Ring auf Konsolen und High-End-PCs

HQ

Am vergangenen Wochenende konnten wir im Rahmen des geschlossenen Netzwerktests bereits in eine frühe Version von Elden Ring reinschnuppern und deshalb dürfen wir euch mitteilen, dass es diese Woche bei uns noch einige spannende Infos an dieser Front geben wird. Bevor diese Erfahrungsberichte online gehen, wollte Bandai Namco die angepeilten (also maximal möglichen) Performance-Spezifikationen auf dem PC, sowie auf Playstation- und Xbox-Konsolen kommunizieren.

Auf PS4 und PS4 Pro unterstützt das Spiel eine Bildrate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Die Auflösung der PS4-Version beträgt 1080p (Full-HD), die PS4 Pro soll sogar auf 1800p-Niveau liegen. Auf der PS5 gibt es zwei separate Darstellungsmodi: Einmal könnt ihr die Bildrate bei einer unbekannten Auflösung auf 60 fps erhöhen oder ihr priorisiert herrliches 4K und nehmt dafür allerdings einige Abstriche in Sachen Framerate in Kauf.

Die Vanilla-Xbox-One kann Elden Ring mit 30 fps bei einer Auflösung von 900p ausführen, während die Xbox One X bei gleicher Bildrate eine Auflösung von "4K" packen soll. Beide Konsolen der Xbox Series erreichen eine Framerate von 60 fps, doch während die Series X 4K packen wird, kann die Series S bei dieser Bildanzahl nur 1440p bewerkstelligen.

Auf dem PC hängt die Leistung natürlich von eurer Hardware ab, doch die allerbesten Systeme werden in der Lage sein, 4K-Grafiken bei einer maximalen Bildrate von 60 fps zu erzielen. Raytracing und HDR-Unterstützung sind auch in dieser Version des Spiels vorhanden. Am 25. Februar erscheint das Spiel.

HQ

Quelle: VG247.