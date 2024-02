Angeln trifft J-RPG in SeaFantasy

Japanische Rollenspiele sind in letzter Zeit sehr beliebt und Titel wie Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload und Granblue Fantasy: Relink verkaufen sich sehr gut und erhalten gleichzeitig überwältigend positive Kritiken.

Nun hat das kleine japanische Studio Metasla SeaFantasy angekündigt. Dies ist ein Angelabenteuer, bei dem wir die Welt durch Angeln retten müssen, und es wird uns viel versprochen, das wir frei erkunden können - was mit einem Boot gemacht wird. Es gibt auch traditionelle Dungeons und ein Crafting-System, die alle mit wunderschönen Pixelgrafiken präsentiert werden.

SeaFantasy erscheint nächstes Jahr für PC und Konsolen, was wahrscheinlich PlayStation, Xbox und Switch 2 bedeutet. Seht euch unten den ersten Trailer und eine Auswahl an Screenshots an.