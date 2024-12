Angelina Jolie ist offen dafür, wieder Maleficent zu spielen

Es ist schon einige Jahre her, dass Angelina das letzte Mal ihr schwarzes Gewand angezogen und die Welt als böse Zauberin in Maleficent verzaubert hat. Der Film wurde zusammen mit seiner Fortsetzung Mistress of Evil zu einem massiven Kassenerfolg für Disney. Aus verschiedenen Gründen wurden seitdem jedoch keine weiteren Filme produziert. Das hofft die Oscar-Preisträgerin, dass sich das ändern wird. In einem Interview mit Deadline drückte sie ihre Bereitschaft aus, in die Rolle zurückzukehren und noch einmal ein wenig Boshaftigkeit zu verbreiten.

Was hältst du von den Maleficent Filmen und würdest du gerne mehr sehen?