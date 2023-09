Angelina Jolie erklärt ihre Abwesenheit in Hollywood

HQ

Lange Zeit galt sie als eine der Top-Schauspielerinnen Hollywoods, und an der Seite ihres damaligen Ehemanns Brad Pitt lag ihnen die Welt zu Füßen. Doch in letzter Zeit ist die heute 48-jährige Jolie immer mehr aus dem Rampenlicht verschwunden und tritt kaum noch in Filmrollen auf.

Jetzt hat die Schauspielerin beschlossen, darüber zu sprechen, warum sie einen Schritt zurückgetreten ist, und in einem Interview mit Vogue hatte sie Folgendes zu sagen:

"Ich fühle mich in diesen Tagen ein bisschen niedergeschlagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich seit einem Jahrzehnt ich selbst bin, auf eine Art und Weise, auf die ich nicht eingehen möchte."

Jolie sprach auch darüber, wie sie anfing, weniger Rollen anzunehmen, und zwar nur solche, die zeitlich weniger anspruchsvoll waren.

"Vor sieben Jahren habe ich angefangen, nur noch Aufträge anzunehmen, die keine langen Dreharbeiten erforderten. Wir hatten viel zu heilen. Wir sind noch dabei, Fuß zu fassen."

Stattdessen hat sie nun mehr Zeit und Fokus in ihre Arbeit in der Mode gesteckt, die sie als "reine Therapie" beschreibt.

Es hört sich also nicht so an, als könnten wir erwarten, sie in den nächsten Jahren wieder in großen Filmen zu sehen, und wer weiß, vielleicht entscheidet sich Jolie dafür, sich voll und ganz ihrer neuen Karriere zu widmen und die Schauspielerei für immer auf Eis zu legen.

Was ist dein Lieblingsfilm von Angelina Jolie?