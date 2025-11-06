Angelina Jolie besucht die Frontstadt Cherson, einen der gefährlichsten Orte der Ukraine

HQ

Die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie hat Cherson, eine der gefährlichsten Frontstädte der Ukraine, besucht, wo sie sich mit medizinischem Personal, Freiwilligen und Zivilisten traf, die die unerbittlichen russischen Angriffe ertragen mussten. Ihr Besuch wurde von der Legacy of War Foundation organisiert, die sagte, Jolie sei auch in die nahe gelegene Region Mykolajiw gereist.

"In einer Zeit, in der Regierungen auf der ganzen Welt dem Schutz der Zivilbevölkerung den Rücken kehren, ist ihre Stärke und ihre gegenseitige Unterstützung demütigend." sagte Jolie in einer Erklärung, die am Donnerstag von der Stiftung veröffentlicht wurde.

Fotos, die von der Gruppe veröffentlicht wurden, zeigen Jolie in einer Flakjacke in einem Keller und bei der Begegnung mit Kindern in einem fensterlosen unterirdischen Raum. Berichten zufolge besuchte sie medizinische und pädagogische Einrichtungen, die unter die Erde verlegt worden waren, um die Bewohner vor dem fast täglichen Beschuss zu schützen.

Leben unter Beschuss in Cherson

Einst Heimat von fast 300.000 Einwohnern, ist Cherson nach wie vor die größte Stadt in Reichweite russischer Artillerie und Drohnen und damit einer der gefährlichsten Orte in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte besetzten die Stadt im März 2022, bevor sie sich acht Monate später über den Fluss Dnipro zurückzogen, wo sie weiterhin Angriffe vom gegenüberliegenden Ufer aus starten.

Eine kürzlich durchgeführte UN-Untersuchung ergab, dass russische Truppen Drohnen eingesetzt haben, um Zivilisten in der Nähe der Frontlinie zu jagen und Tausende zur Flucht zu zwingen – Aktionen, die laut Ermittlern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten. Moskau hat bestritten, gezielt Zivilisten angegriffen zu haben.

Zweiter Besuch in der Ukraine

Für Jolie ist es die zweite Reise in die Ukraine seit Beginn des Krieges. Zuvor hatte sie im Frühjahr 2022 Lwiw besucht und sich mit Zivilisten getroffen, die durch die russische Invasion vertrieben wurden.

"Manchmal scheint es, als wären wir vergessen worden, aber wir können sehen, dass das nicht der Fall ist", bedankte sich Oleksandr Tolokonnikow, stellvertretender Leiter der Regionalverwaltung von Cherson, für den Besuch von Jolie.