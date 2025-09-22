Angelina Jolie äußert sich beim Filmfestival von San Sebastian besorgt über die Meinungsfreiheit in den USA

HQ

Letzte Woche erhielten wir die Nachricht, dass ABC Jimmy Kimmel Live! nach Bemerkungen des Moderators über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk aus dem Programm. Seitdem haben viele Menschen darauf reagiert. Jetzt, auf dem Filmfestival von San Sebastián, hat Angelina Jolie ihr Unbehagen über das derzeitige Klima in den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass sie ihr Land angesichts der wachsenden Bedrohung der persönlichen Freiheiten nicht mehr wiedererkennt. Ihre Äußerungen kamen kurz nach der Suspendierung von Jimmy Kimmel durch Disney, eine Entscheidung, die von Stars wie Pedro Pascal, Mark Ruffalo und Tatiana Maslany scharf kritisiert wurde. Während Jolie es vermied, Kimmel direkt zu nennen, lenkten viele Leute das Gespräch darauf. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!