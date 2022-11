Angebote zum Jahresende haben im PlayStation Store begonnen

HQ

Wir hatten gerade Black Friday, und dann hatten wir Cyber Monday mit all den tollen Angeboten, Angeboten und Rabatten der heißesten Spiele. Da wir einen guten Start haben, warum nicht weitermachen?

Sony hat im Playstation Blog angekündigt, dass die End-of-Year-Deals jetzt verfügbar sind und bis zum 21. Dezember laufen. Das bedeutet, dass Sie mehr als genug Zeit haben, all diese heißen Spiele zu Weihnachten herunterzuladen.

Die Liste ist laaa

Klicke also zum Playstation Store und erzähle uns in den Kommentaren, was du heruntergeladen hast und warum.