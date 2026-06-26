Angeblich wurden fast 300 Mitarbeiter von Bungie entlassen

HQ

Gestern haben wir die Nachricht angesprochen, dass Bungie Entlassungen durchläuft und der Entwickler bis zu der Hälfte seiner Gesamtmitarbeiter verlieren wird, alles nach dem Weggang von Destiny 2 . Zu diesem Zeitpunkt wurden keine offiziellen Entlassungszahlen bekanntgegeben, aber neue Informationen aus dem Bundesstaat Washington besagen, dass 292 Mitarbeiter von der Entscheidung betroffen sind und dass dies nicht nur Bungie, sondern auch Sony Interactive Entertainment umfasst.

Letzteres wurde in einem offenen Brief von SIE-CEO Herman Hulst bestätigt, der bestätigt, dass die entlassenen SIE-Personen diejenigen sind, die "Bungies Betrieb unterstützen".

Hulsts Brief erklärt sogar, wie sich diese Situation entwickelt hat, und stellt fest, dass "diese Entscheidung erst nach ausführlicher Diskussion und sorgfältiger Überlegung getroffen wurde" und dass nach mehreren Monaten der Überprüfung der Ausrichtung des Entwicklers und mehreren Alternativen die klare einzige Lösung eine Personalreduzierung war, um "die Ressourcen des Studios mit den aktuellen Prioritäten und langfristigen Zielen in Einklang zu bringen."

Was Hulst bestätigt, ist, dass Marathon weiterhin ein wichtiger und wichtiger Teil von Bungies Zukunft und SIE insgesamt ist, mit Plänen für viel Unterstützung für das Spiel. Allerdings wurden auch "einige Mitglieder des Marathon-Teams" entlassen, wobei die genauen Zahlen noch nicht geklärt sind.

Hulst spricht auch die Zukunft von Bungie an und wie es "Inkubationsbemühungen für zukünftige Projekte" gibt und dass wir zwar noch in der frühen Entwicklung sind, "aber durch die Kreativität und die Chancen, die vor uns liegen, ermutigt werden."