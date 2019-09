Angeblich spielen über 112 Millionen Spieler monatlich Minecraft

Wenn man von großen Titanen im Gaming-Sektor spricht, kommen uns häufig Marken, wie Call of Duty oder Fortnite in den Sinn, aber man darf Minecraft auch nach all den Jahren nicht außer Acht lassen. Daran erinnerte uns vor kurzem die Studioleiterin von Mojang, Helen Chiang, die in einem Interview mit Business Insider erklärte, dass das Spiel nach wie vor jeden Monat von über 112 Millionen Spieler auf der ganzen Welt gespielt werde. Minecraft sei in den "letzten fünf Jahren seit der Übernahme weiter gewachsen", so die Managerin:

"Es ist vielleicht nicht immer das, was im Vordergrund steht, denn es gibt viele großartige Spiele, die kontinuierlich erscheinen. [Minecraft] ist aber ein [Abenteuer], zu denen [die Spieler] immer wieder gerne zurückkehren", fügte Chiang hinzu. Deshalb wird der Titel auch nach der langen Zeit noch erweitert, zuletzt mit neuen Funktionen, wie den Plünderern oder den Bienen. Nach dem neuesten Grafik-Update ist das Interesse am Klötzchenabenteuer ebenfalls wieder gestiegen, das ist auf Youtube und Twitch bemerkbar.

