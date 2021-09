Anfang September treten Final Fantasy XIII und The Artful Escape Xbox-Game-Pass-Abo bei

HQ

Microsoft informiert uns zweimal im Monat über die verfügbaren Spiele, auf die Kunden vom Xbox Game Pass im Rahmen ihrer kostenpflichtigen Mitgliedschaft (ab 10 Euro pro Monat) zugreifen dürfen. Acht Titel wurden in der ersten Septemberhälfte in den Abonnementdienst aufgenommen, sieben verlassen die Bibliothek Mitte des Monats wieder. Nutzer sollten sich Final Fantasy XIII, der chaotische Surgeon Simulator 2 und den sehr positiv aufgenommenen Early-Access-Titel Craftopia anschauen. Besonders hervorheben wollen wir noch The Artful Escape, weil das spannend aussieht:

Red Dead Online (Cloud und Konsole) verlässt das Angebot am 13. September, alle folgenden Titel sind ab dem 15. September nicht mehr erhältlich:

Quelle: Xbox Wire.