The Artful Escape erscheint am 9. September auf PC und Xbox-Konsolen. Beethoven & Dinosaur aus Melbourne haben uns am Abend ein wahnsinnig buntes Video präsentiert, in dem futuristische und magische Elemente aufeinandertreffen. Im 2,5D-Adventure wird die Geschichte von einem jungen Mann erzählt, der aus dem Schatten seines Vaters hervortreten möchte und dazu eine verrückte und aussagekräftige Bühnenpersönlichkeit schafft. Sehr viel Kreativität und noch mehr grelle Farben gibt es im neuen Video.