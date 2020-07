Anfang September bricht Star Renegades zu den Sternen auf

Ein Indie-Team namens Massive Damage arbeitet derzeit an einem kleinen Spiel, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Star Renegades vereint hübsche Pixelkunst mit taktischen, rundenbasierten Gefechten und einer Roguelike-Erfahrung. Im Spiel kämpfen futuristische Soldaten gegen übermächtige Maschinenwesen, die uns unterdrücken wollen.

Laut den Entwicklern sorgt ein Algorithmus dafür, dass die Kampagne in Star Renegades jedes Mal neu erstellt wird, was nach einer nicht ganz ungefährlichen Angelegenheit klingt. Im Kampfsystem erwarten uns dazulernende Feinde, die auf unser Line-Up reagieren sollen. Die Bindung der eigenen Charaktere untereinander soll sogar für Nachwuchs sorgen, die wie in Fire Emblem dann wohl bestimmte Merkmale erben und am Kampf teilnehmen werden.

Star Renegades erscheint am 8. September auf dem PC, unterstützt werden Steam und der Epic Games Store. Außerdem sind für Ende des Jahres Konsolenversionen auf Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch geplant. Was wir auf jeden Fall schon jetzt wissen ist, dass dieses Spiel ziemlich cool ausschaut und einige fantastische Ausblicke bietet. Hoffentlich spielt es sich auch so.

