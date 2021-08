Anfang November zieht euch Call of Duty: Vanguard zurück in den Zweiten Weltkrieg

HQ

Sledgehammer Games präsentierte am Abend Call of Duty: Vanguard. Der neue Ego-Shooter wird am 5. November auf PC, Xbox One, PS4, Xbox Series und Playstation 5 erscheinen und sowohl eine Kampagne, als auch eine breit aufgestellte Mehrspielererfahrung aufweisen. Das Spiel selbst unterstützt kooperative Zombie-Action sowie das klassische Mehrspieler-Dauergeballer, und natürlich wird auch Call of Duty: Warzone teilweise in die Anwendung integriert sein.

Etwas, das dieses Spiel von seinen Vorgängern abhebt, ist die Kampagnen-Prämisse. In der Einzelspielererfahrung spielt man vier Spezialeinheiten, deren Wege sich im Verlauf der Geschichte kreuzen werden. All diese Personen bilden zusammen eine mächtige Eingreiftruppe, um Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt zu unterbinden. Mehr Eindrücke verraten wir euch in unserer Vorschau.