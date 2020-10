Anfang nächsten Monats trollt euch Spellforce 3: Fallen God

Ende des Jahres steht den Spielern von Spellforce 3 eine weitere Story-Kampagne bevor. Mit Fallen God werden am 3. November die Trolle in das Strategie-Rollenspiel gelangen, deren Werdegang Käufer des Standalone-Pakets entscheidend mitbestimmen werden. In dieser Erweiterung erlebt ihr den Aufstand der niederträchtigen Kreaturen, die sich nicht noch länger unterdrücken lassen. Abgesehen vom Erscheinungsdatum gab es einige Sekunden neues Gameplay zu sehen, doch sonst gab es keine neuen Informationen. Wenn ihr mehr wissen wollt, erinnern wir euch an unseren vorherigen Beitrag.

You're watching Werben