Microsoft hat heute Nachmittag weitere Spiele genannt, die dem "Xbox Game Pass" in den ersten beiden Juni-Wochen hinzugefügt werden. Das Angebot ist diesmal nicht allzu...

Die witzigen Menschen bei Ubisoft haben sich den Aprilscherzen angeschlossen und stellen uns heute einen lustigen Spielmodus vor, der For Honor in einen interaktiven...

Ubisoft hat uns letzte Woche die neue Aktualisierung von For Honor vorgestellt. Das saisonale Kapitel mit dem Titel "Asunder" soll den „Erzählbogen" des Spiels...

Es ist mittlerweile vier Jahre her, seitdem For Honor initial veröffentlicht wurde und obwohl der Brawler zum Start einige Probleme hatte, setzt sich Ubisoft mit...

Gryphon wird der 29. spielbare Charakter in For Honor

am 3. Dezember 2020 um 13:10 NEWS. Von Kieran Harris

Am 10. Dezember bekommt Ubisofts Arena-Brawler For Honor einen neuen Charakter. Der Axt-schwingende Krieger Gryphon präsentiert sich in seinem Enthüllungs-Trailer als...