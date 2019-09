Anfang Dezember startet Star Ocean First Departure R auf Switch und PS4

Das PSP-Rollenspiel Star Ocean First Departure gelangt Ende des Jahres als Remaster auf PS4 und Switch. Square Enix hat uns heute das Veröffentlichungsdatum für die europäische Spielversion, sowie weitere Details zum Umfang der Neuauflage mitgeteilt. Spieler dürfen sich zum Beispiel zwischen der neu aufgenommenen japanischen und englischen Vertonung entscheiden oder wahlweise die Original-Synchro mit den Sprechern des allerersten Star Ocean nutzen. Beim Charakter-Design könnt ihr euch ebenfalls entscheiden - entweder lauft ihr mit den bekannten Outfits herum oder wählt die frischen Versionen, die Katsumi Enami (Star Ocean: The Last Hope) für dieses Werk geschaffen hat. Beim Thema Gameplay hat sich auch eine Kleinigkeit getan, der Schwierigkeitsgrad wurde nämlich offenbar angepasst. Außerdem dürfen wir in Star Ocean First Departure R die neue Turbofunktion nutzen, mit der wir uns schneller fortbewegen können.

