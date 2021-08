Anfang Dezember erntet Thymesia erkrankte PC-Spieler

HQ

Overborder Studios möchten die Bloodborne-Fans, die die Hoffnung auf einen PC-Port von FromSoftwares grandiosem Action-Adventure noch immer nicht aufgegeben haben, am 7. Dezember mit der Veröffentlichung ihres Soulslikes Thymesia ansprechen. Der Termin wurde soeben in einem neuen Gameplay-Video offiziell bestätigt, in dem ihr unterschiedliche Szenarien und Kampffähigkeiten aus nächster Nähe sehen könnt.

Im Spiel versucht unser Held Corvus, der selbst eine Mischung aus Mensch und Rabe ist, die Kräfte seiner Widersacher mithilfe spezieller Waffen an sich zu reißen. Diese düstere Spielwelt ist an der Pest erkrankt und es ist unsere Aufgabe, die Kranken zu läutern. Spielerisch dürfte Thymesia genau das sein, was ihr erwartet.