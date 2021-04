Anfang August gruselt ihr euch durch In Sound Mind

You're watching Werben

Gestern teilte uns Modus Games das geplante Erscheinungsdatum von In Sound Mind mit. Das neue Horrorspiel von We Create Stuff wird am 3. August auf neuen Xbox- und Playstation-Konsolen, sowie auf Nintendo Switch und PC erscheinen. Ein kleines Video gibt euch einen Überblick darüber, was ihr von diesem Projekt technisch erwarten könnt. Weitere Eindrücke haben wir vor ein paar Wochen in einer Vorschau eingefangen. Auf Steam gibt es auch eine Demoversion, falls ihr euch die Sache selbst ansehen wollt.