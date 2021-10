Anfang 2022 jagen euch gewaltige Bugsnax in neuem Update

HQ

Young Horses hat vor einiger Zeit Neuigkeiten für ihren schmackhaften Indie-Titel Bugsnax angekündigt und die heutige State-of-Play-Übertragung war die passende Gelegenheit, um diesen Appetitanreger wahr werden zu lassen. Das Entwicklerstudio aus Chicago hat während des Livestreams ein kostenloses Update angekündigt, das das bunte Abenteuer Anfang kommenden Jahres erweitern soll.

In "The Isle of Bigsnax" bildet ihr eine Expedition, um eine nahegelegene Insel zu erkunden. Dort wurden "prähistorische" Bugsnax gefunden, die eine große Gefahr für ihre Umgebung darstellen. Abgesehen von den überdimensionierten Mahlzeiten, die ihr mit einem Schrumpfgewürz marinieren könnt, werden Bugsnax in Zukunft Hüte tragen können, denn das ist etwas, das wir unbedingt brauchen.

Young Horses wird es mit diesem Update möglich machen, ein Eigenheim in Snaxburg zu renovieren. Ihr findet in eurem Briefkasten über 100 neue Herausforderungen, die euch mit allerhand Möbel und anderen Anpassungsoptionen belohnen. Im Playstation-Blog erfahren wir, dass mit dem The-Isle-of-Bigsnax-Update insgesamt 30 zusätzliche Missionen und beinahe 200 Anpassungsgegenstände eingeführt werden.

Bugsnax soll 2022 übrigens auch auf Steam erscheinen und wir vermuten (wissen es aber nicht), dass die neue PC-Plattform mit dem Start des neuesten Updates zusammenfällt. Das tun Entwickler manchmal, um ihren neuen Ports zusätzliche Kaufkraft zu verleihen. Das Spiel könnt ihr derzeit auf PS4/PS5 und im Epic Games Store (PC) erwerben.