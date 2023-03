Andy Serkis würde "die Chance ergreifen", mehr Herr der Ringe-Filme zu machen

Andy Serkis ist ein englischer Schauspieler, Regisseur und Produzent, der wohl am besten für seine Motion-Capture-Arbeit als Gollum in der Herr der Ringe-Trilogie und Caesar in der Planet der Affen-Reboot-Trilogie bekannt ist.

Im Gespräch mit dem Post Cred Pod sprach Serkis kürzlich über die neuen Herr der Ringe-Projekte in der Arbeit und sein Interesse, sich ihnen anzuschließen. "Es gibt so viele andere potenzielle Mittelerde-Projekte, die entstehen könnten", sagte er. "Wenn sie sie tun, würde ich natürlich die Chance ergreifen, diese Beziehung wiederzubeleben."

Obwohl Gollum sein Ende in Return of the King gefunden hat, ist es immer noch möglich, dass der Charakter in einem Reboot der Originalfilme oder einem Prequel-Projekt erscheint. Da Warner Bros. und Amazon den Herrn der Ringe in ein Star Wars-ähnliches Franchise verwandeln wollen, scheint es, dass wir bald viele Mittelerde-Projekte haben werden.