Andy Serkis und Ben Starr sind die Schlagzeilen der Besetzung von Clair Obscur: Expedition 33

Vielleicht hatten Sie es bisher nicht im Blick, doch die heutigen Neuigkeiten werden dieses Projekt sicher auf Ihre Beobachtungsliste setzen. Sandfall Interactive hat die englische Synchronsprecherliste für ihr bevorstehendes Projekt Clair Obscur: Expedition 33 veröffentlicht und bestätigt, dass einige bekannte Persönlichkeiten dabei sein werden.

Wie in einem PlayStation-Blog-Beitrag erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass Daredevil selbst, Charlie Cox, angeheuert wurde, um Gustave, den leitenden Ingenieur von Expedition 33, seine Stimme zu leihen. Er wird von Jennifer English von Baldur's Gate 3 unterstützt, die Maelle zum Leben erweckt, eine Einzelgängerin, die darauf brennt, mehr von der Welt zu erkunden und zu sehen.

Um an diese beiden anzuknüpfen, ist Kirsty Rider von The Sandman als Lune, die Chefforscherin der Expedition, zu sehen, während Shala Nyx von The Old Guard als fröhliche Kriegerin Sciel in die Reihen einreiht.

Dann ist da noch Ben Starr von Final Fantasy XVI, der den gefährlichen Fremden Verso spricht, während Gollum, Alfred Pennyworth, Caesar, Snoke und Ulysses Klaue-Darsteller Andy Serkis die Aufgabe übernimmt, den unerbittlichen Familienvater Renoir zu sprechen.

Mehr über jeden dieser Charaktere und die Besetzung, die sie zum Leben erweckt, erfährst du im neuen Trailer zur Enthüllung der Besetzung unten.