Andy Serkis sieht keinen "Unterschied" zwischen Schauspielern in Videospielen oder Filmen und Fernsehen

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Da Videospiele weiter wachsen und sich weiterentwickeln, sehen wir, dass Titel immer häufiger als Inspiration für Filme und Fernsehen genutzt werden, und ebenso wagen viele traditionelle Film- und Fernsehstars den Sprung, in Videospielrollen aufzutreten. Lashana Lynch wird bald die Hauptrolle in Directive 8020 spielen, Jodie Comer und David Harbour spielten in Alone in the Dark, Keanu Reeves und Idris Elba traten in Cyberpunk 2077 auf, Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning und weitere spielten in Death Stranding, und natürlich gibt es auch Clair Obscur: Expedition 33, in dem unter anderem Charlie Cox und Andy Serkis zu sehen waren.

Über letzteren Star erklärte Serkis in einem kürzlichen Interview mit Variety (wie von PC Gamer bemerkt) wie er Videospiele behandelt und nicht glaubt, dass sie sich von Schauspielrollen in Film, Fernsehen und sogar auf der Bühne unterscheiden.

"Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Schauspielern in Filmen, auf der Bühne oder im Fernsehen. Es ist genau dasselbe. Man nähert sich dem Charakter und baut einen Charakter auf die gleiche Weise auf. Mein erster Kontakt mit Videospielen war bei einer Firma namens Ninja Theory, und wir haben ein Spiel namens 'Heavenly Sword' für die Playstation 3 entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt sahen die Schauspieler auf Videospiele herab und sagten: 'Ich würde mich nicht auf ein Videospiel einlassen'. Jetzt kommen junge Schauspieler aus Schauspielschulen und sagen: 'Ich will wirklich in einem Videospiel mitspielen.'

Glaubst du, dass wir mehr große Schauspieler in Videospielen sehen werden, und wenn ja, wen würdest du gerne in einem Spiel sehen?