Andy Serkis neckt wiederkehrende Charaktere in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Andy Serkis, Gollum selbst, wird bei der kommenden The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Regie führen, mit keinem Geringeren als Peter Jackson als Produzent. Obwohl der Film noch kein Drehbuch fertig hat, spricht er in einem kürzlichen Interview mit Popverse ein wenig über den Film und deutet an, dass einige der Charaktere, die wir kennen, auftauchen könnten:

"Aber ich kann sagen, dass es ein tiefer Tauchgang sein wird, bei dem wir Gollums Charakter untersuchen. Es mag Charaktere geben, die wir wiedererkennen, die zurückkehren könnten. Ich werde nicht sagen, wer."

Am wahrscheinlichsten ist natürlich Gandalf, und Ian McKellen soll an einer Rückkehr interessiert sein, sofern er noch am Leben ist, worüber er selbst scherzte, als er gefragt wurde. Ob sie mehr Charaktere als das im Sinn haben, bleibt abzuwarten, es ist ziemlich wichtig, dass es auch in die Sméagol/Gollum-Zeitlinie passt.

Welche(s) Zeichen(e) könnten Ihrer Meinung nach in The Hunt for Gollum vorkommen?