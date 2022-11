Andy Serkis genoss Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

HQ

Die erste Staffel von Amazons großem Budget Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist vorbei und die Meinungen über die Serie sind vielfältig. Andy Serkis, der Gollum in Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie porträtierte, hat sich nun auch entschieden, seine Gedanken über die polarisierende TV-Serie während eines Interviews mit Jake's Takes zu teilen, und das hatte er zu sagen.

"Ich denke, es ist wirklich wunderschön gemacht, ich denke, es gibt einige wirklich großartige Aufführungen. Ich habe kürzlich Herr der Ringe für Audible gelesen und im Vorwort, im Vorwort, behandelt es die Ringe der Macht, das Alter, das sie in The Rings of Power erzählen, also war ich mit dieser Welt vertraut und ich denke einfach, dass es eine wirklich schöne Wiedergabe ist. Und noch einmal, die Zeit zu haben, mit diesen Charakteren zusammen zu sein, ist etwas sehr, sehr Aufregendes und ich weiß, dass die Herr der Ringe-Fans es lieben." "Ich habe es wirklich genossen - wieder ist das Ausmaß unglaublich. In Bezug auf die Kinematografie, abgesehen von den Leistungen, fühlt es sich so episch an und auf die gleiche Weise, wie es sich anfühlt [Star Wars: Andor] wie ... Man findet es schwer, es von den Filmen zu trennen, sie fühlen sich an wie Filme, jede einzelne Episode. Es hat einen mythischen und maßstabsmäßigen epischen Charakter in Rings of Power, genauso wie Andor es tut, es fühlt sich an wie ein riesiger Film."

Stimmen Sie Serkis' Ansichten zu?