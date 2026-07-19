Andy Serkis geht auf den Mangel an Vielfalt in Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

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Andy Serkis, Hauptdarsteller und Regisseur des kommenden Herr-der-Ringe-Films The Hunt for Gollum, hat den Mangel an Vielfalt in der Besetzung des Films angesprochen und verteidigt. Das ist etwas, wofür die Originaltrilogie ihre eigene Kritik bekommen hat und worauf Fantasy-Fans bei Adaptionen in ihren Lieblingswelten ein wachsames Auge behalten.

Im Gespräch mit BBC News erklärte Serkis, dass J.R.R. Tolkien "stark von der nordischen Mythologie beeinflusst wurde, da ist viel von diesem Gefühl da." Er sagte weiter, dass das Auenland wie ein "sehr weißer" Ort wirkt. "Sie kümmern sich nicht sehr darum, was jenseits der Grenzen des Auenlandes passiert, aber sie wissen, dass sie keine Leute hereinkommen wollen."

"Dieser spezielle Film erkennt das teilweise an. Aber wir glauben nicht, dass wir eine politisch korrekte Version des Films machen werden, die nur um des Castings willen und die Kästchen abgehakt wird. Also ist es im Grunde nur dort relevant, wo es relevant ist", sagte Serkis.

So sehr ein Film auch dafür kritisiert werden mag, nicht vielfältig genug zu sein, machen viele Fantasy-Fans inzwischen ihre Stimme hörbar, wenn ein Film scheinbar Schauspieler oder Figuren ohne anderen Grund als "Kästchen abhaken", wie Serkis beschreibt, hinzufügt. Es kann eine Art Lose-Lose-Situation sein, aber Serkis versteht die Bedeutung von Vielfalt und war oft ein Verfechter davon. Nach den Dreharbeiten zu Black Panther zum Beispiel erinnert er sich daran, dass ihm die Augen für die Erfahrung geöffnet wurden, eine Minderheit am Set zu sein.