Andy Roddick kritisiert Djokovic, weil er Nadals Rücktritt mit seiner eigenen Ankündigung überschattet hat

Novak Djokovic, der letzte noch aktive Spieler der modernen goldenen Ära des Tennis, gab vor zwei Wochen bekannt, dass er Andy Murray als seinen neuen Trainer für die Saison 2025 verpflichtet hat, in der Hoffnung, ein oder zwei Grand Slams im Finale zu gewinnen, die ihn als den größten Tennisspieler aller Zeiten bestätigen werden.

Der serbische Spieler kündigte dies in der Woche, in der sich Rafa Nadal vom Profitennis zurückgezogen hatte, in seinem sozialen Netzwerk an. Und für Andy Roddick, die ehemalige Nummer 1, hat Djokovic Nadals Rücktritt eindeutig "konterprogrammiert", indem er seine Zusammenarbeit mit Murray bekannt gab.

In seinem Podcast "Served" kommentierte Roddick die neuen Gerüchte, die den Verband nicht ernst nehmen, und wies Gerüchte zurück: "Ich verstehe, dass Memes Spaß machen, aber es gibt keinen Teil davon, der ein Witz ist. Ich glaube nicht, dass es ein Eitelkeitsprojekt ist", sagte er, gab ihm aber auch die Schuld für den Zeitpunkt der Ankündigung.

"Macht es Spaß zu wissen, dass man einen Shitstorm in der Tenniswelt auslösen und jede Handlung außer Kraft setzen kann?", fragte er rhetorisch.

Der Abschied von Rafa Nadal war bitter, aber nicht wegen Djokovic

In seiner Antwort an die Gäste bestätigte er, dass er sich auf Rafas Rücktritt bezog. »Oh, oh, oh! Hat Rafa an diesem Wochenende aufgehört? Werden wir am Ende dieser Woche die Schlagzeilen beherrschen? Es gab keinerlei Notwendigkeit, dies jetzt bekannt zu geben. Absolut keine."

Djokovic gab dies am 23. November bekannt, vier Tage nachdem Nadal sein Spiel gegen Botic van de Zandschulp verloren hatte, sein letztes Tennisspiel. Die Wahrheit ist, dass die Nadal-Fans wahrscheinlich nicht allzu besorgt waren, dass Djokovic das Rampenlicht stehlen würde, da alles darüber gesprochen wurde, wie enttäuschend die Veranstaltung und das zu seinen Ehren gezeigte Video war, wobei einige Fans sogar eine Change.org Petition an die spanische Regierung starteten, um einen angemessenen Abschied zu organisieren.