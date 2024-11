Andy Murray: "Ich habe gesehen, wie Rafa Nadal PlayStation-Controller in Hotelzimmern auf der ganzen Welt herumgeworfen hat"

HQ

Der Rücktritt von Rafa Nadal vom Tennisplatz wurde gestern im Davis-Cup-Viertelfinale gegen die Niederlande verzehrt, ein bitteres Ende, das die Ehrung und den Applaus, die er am Ende der drei Spiele sehr spät in der Nacht in Málaga erhielt, nicht trübte.

Ein 4-minütiges Video wurde vom Davis Cup abgespielt und auch in den sozialen Medien gepostet, in dem Tennis- und Sportlegenden Rafas inspirierende harte Arbeit seit über 20 Jahren loben, darunter Roger Federer (der ihm auch einen Brief schrieb), Novak Djokovic, Serena Williams, Andrés Iniesta, sogar Real Madrid-Veteranen wie Raúl, Casillas und Beckham.

Andy Murray, der britische Tennisspieler, der drei Grand Slam-Titel und zwei olympische Medaillen gewonnen hat, äußerte sich ebenfalls mit einer Botschaft. "Es war beeindruckend, dich zu sehen, gegen dich anzutreten und mit dir zu trainieren, seit wir uns als Jugendliche im Alter von 13 oder 14 Jahren kennengelernt haben."

Murray betonte besonders Nadals Bescheidenheit, seinen Fleiß und den Respekt, den er allen entgegenbringt. "Du bist wahrscheinlich der einzige Tennisspieler, der noch nie aus Wut seinen Schläger geworfen hat, was wirklich bemerkenswert ist." Doch Murray erzählte auch eine Anekdote, die Nadal vielleicht lieber im Verborgenen gelassen hätte...

"Das war nicht der Fall, wenn man bei PlayStation verlieren würde. Ich habe gesehen, wie Rafa PlayStation-Controller in Hotelzimmern auf der ganzen Welt herumgeworfen hat, als er und sein enger Freund Juan Mónaco mit seinem geliebten Real Madrid bei Pro Evolution Soccer ein spätes Tor gegen mich verloren haben."

Murray, der neben Federer, Nadal und Djokovic vorübergehend Teil der "Big Four" war, trat in diesem Jahr, nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris, ebenfalls in den Ruhestand. Nun wünscht er Rafa eine "wohlverdiente Pause".