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Während einige Mitglieder der Labour-Partei hofften, einen Führungswettbewerb zu entfachen, um der breiteren Welt zu zeigen , dass sie nicht "den Verstand verloren" haben, anstatt einfach den Makerfield-Nachwahlsieger Andy Burnham zum Labour-Vorsitzenden und Hoffnungsträger des britischen Premierministers zu krönen und zu erheben, scheint dies derzeit überhaupt nicht passieren zu werden.

Nachdem Keir Starmer seinen Rücktritt als britischer Premierminister angekündigt hatte, berichtet BBC News am zweiten Tag der Wahl zur Labour-Führung, sicherte sich Burnham weitere 27 Labour-Abgeordnete, was bedeutet, dass er mathematisch nicht mehr von einem Rivalen herausgefordert werden kann und der nächste Labour-Vorsitzende wird und ebenso am 20. Juli mit ziemlicher Sicherheit Starmer als nächster britischer Premierminister ablösen wird.

Der nächste Schritt wird die Unterstützung von drei Labour-verbundenen Organisationen sein, von denen zwei Gewerkschaften sein müssen - eine Voraussetzung, die als "Formalität" betrachtet wird. Wenn dies geschehen ist, wird es offiziell werden, dass Burnham der nächste Labour-Vorsitzende und britische Premierminister wird.

Wenn das passiert, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis Nr. 10 Nord eröffnet wird ...