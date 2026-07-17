Andy Burnham wird heute Nachmittag als neuer Labour-Vorsitzender und nächster Premierminister bekannt gegeben

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Wie wir kürzlich berichteten, blieben nur noch wenige Formalitäten zu erledigen, bevor offiziell wurde, dass Andy Burnham nach dem Rücktritt von Keir Starmer den Vorsitzenden der Labour-Partei und der nächste Premierminister des Vereinigten Königreichs übernehmen würde.

Diese Formalitäten sind nun abgeschlossen, und da es keine Herausforderer für Burnhams Wahlkampf gab, wird der neu gewählte Makerfield-Abgeordnete in wenigen Stunden als nächster Labour-Vorsitzender (und damit auch als nächster Premierminister des Vereinigten Königreichs) bekannt gegeben.

Laut BBC News wurde heute Mittag, am 17. Juli, im Zentrum Londons eine Sonderparteikonferenz einberufen, bei der Burnhams Führung offiziell gemacht und er zum nächsten Labour-Parteivorsitzenden gekrönt wird. Danach, am Montag, den 20. Juli, wird Starmer sich mit dem König von England treffen, um zurückzutreten, woraufhin Burnham direkt danach den König treffen soll, um gebeten zu werden, eine Regierung zu bilden, womit seine Ernennung zum Premierminister offiziell wird.