Andy Burnham wird britischer Premierminister: Hier ist die Person, die sein Kabinett bildet

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Da Andy Burnham nun offiziell das Amt des nächsten Premierministers des Vereinigten Königreichs übernommen hat, hat er seine Amtszeit in dieser Position begonnen, indem er sein Kabinett benannt und bekannt gegeben hat, wer Schlüsselpositionen für seine Regierung übernehmen wird. Es gibt einige bekannte Gesichter, aber ein Großteil des Kabinetts ist neu oder besteht aus Personen, die ihre Rolle gewechselt haben.

Laut BBC News ist das vollständige Kabinett unten zu sehen.



Andy Burnham – Premierminister



John Healey – Kanzler



Louise Haigh – Kanzlerin des Herzogtums Lancaster



Ed Miliband – Außenminister



Shabana Mahmood – Innenminister



Wes Streeting – Verteidigungsminister



Yvette Cooper – Gesundheitsministerin



Lucy Powell – Bildungsministerin



Pat McFadden – Arbeits- und Pensionsminister



Angela Rayner – Wohnungsbauministerin



Jonathan Reynolds – Wirtschafts- und Handelsminister



Bridget Phillipson – Gleichstellungsministerin



Lisa Nandy – Kulturministerin



Miatta Fahnbulleh – Energieminister



Alex Norris – Justizminister



Heidi Alexander – Verkehrsministerin



Angela Eagle – Umweltministerin



Sir Chris Bryant – Staatssekretär für Nordirland



Douglas Alexander – Staatssekretär für Schottland



Stephen Kinnock – Staatssekretär für Wales



Emma Reynolds – Chefsekretärin des Finanzministeriums



Anneliese Midgely – Chef-Whip



Ellie Reeves – Generalstaatsanwältin



Alan Campbell – Vorsitzender des Unterhauses



Baroness Smith of Basildon – Anführerin der Lords



Hamish Falconer – Minister für zwischenstaatliche Beziehungen



Kanishaka Narayan – Minister für Künstliche Intelligenz



Matthew Pennycock – Wohnungsbauminister

