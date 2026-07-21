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Andy Burnham wird britischer Premierminister: Hier ist die Person, die sein Kabinett bildet
Die verschiedenen Abgeordneten und Politiker, denen Schlüsselrollen zugewiesen wurden, wurden benannt.
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Da Andy Burnham nun offiziell das Amt des nächsten Premierministers des Vereinigten Königreichs übernommen hat, hat er seine Amtszeit in dieser Position begonnen, indem er sein Kabinett benannt und bekannt gegeben hat, wer Schlüsselpositionen für seine Regierung übernehmen wird. Es gibt einige bekannte Gesichter, aber ein Großteil des Kabinetts ist neu oder besteht aus Personen, die ihre Rolle gewechselt haben.
Laut BBC News ist das vollständige Kabinett unten zu sehen.
- Andy Burnham – Premierminister
- John Healey – Kanzler
- Louise Haigh – Kanzlerin des Herzogtums Lancaster
- Ed Miliband – Außenminister
- Shabana Mahmood – Innenminister
- Wes Streeting – Verteidigungsminister
- Yvette Cooper – Gesundheitsministerin
- Lucy Powell – Bildungsministerin
- Pat McFadden – Arbeits- und Pensionsminister
- Angela Rayner – Wohnungsbauministerin
- Jonathan Reynolds – Wirtschafts- und Handelsminister
- Bridget Phillipson – Gleichstellungsministerin
- Lisa Nandy – Kulturministerin
- Miatta Fahnbulleh – Energieminister
- Alex Norris – Justizminister
- Heidi Alexander – Verkehrsministerin
- Angela Eagle – Umweltministerin
- Sir Chris Bryant – Staatssekretär für Nordirland
- Douglas Alexander – Staatssekretär für Schottland
- Stephen Kinnock – Staatssekretär für Wales
- Emma Reynolds – Chefsekretärin des Finanzministeriums
- Anneliese Midgely – Chef-Whip
- Ellie Reeves – Generalstaatsanwältin
- Alan Campbell – Vorsitzender des Unterhauses
- Baroness Smith of Basildon – Anführerin der Lords
- Hamish Falconer – Minister für zwischenstaatliche Beziehungen
- Kanishaka Narayan – Minister für Künstliche Intelligenz
- Matthew Pennycock – Wohnungsbauminister