Anduril enthüllt autonome Unterwasserfahrzeuge Copperhead

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Anduril Industries hat den Copperhead vorgestellt, eine neue Serie autonomer Unterwasserfahrzeuge, die sowohl für militärische als auch für kommerzielle Zwecke entwickelt wurden, teilte das Unternehmen am Montag in einer Erklärung mit.

Diese Linie ist in zwei Varianten erhältlich, die jeweils in zwei Größen erhältlich sind und schnelle Reaktionsfähigkeiten für Missionen wie Umweltüberwachung, Suche und Rettung sowie Infrastrukturinspektion bieten, was sie sowohl für militärische als auch für kommerzielle Anwendungen wertvoll macht.

Mit einer hohen Geschwindigkeit kann der Copperhead eine Reihe von Nutzlasten transportieren, darunter Sensoren und Magnetometer zur Erkennung von Veränderungen des Erdmagnetfelds. Die Copperhead-M-Variante bringt auch torpedoähnliche Fähigkeiten mit sich, die für die Großserienproduktion ausgelegt sind.