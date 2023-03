Andrzej Sapkowski besucht die Zentrale von CD Projekt Red

HQ

Andrzej Sapkowski und CD Projekt Red sind bei den Fans von The Witcher sehr beliebt. In zwei verschiedenen Medien erweckten sie die Figur des Geralt von Riva zum Leben, aber die beiden sind nicht dafür bekannt, miteinander auszukommen.

Sapkowski versuchte sogar, den Spieleentwickler zu verklagen, nachdem er glaubte, er sei dazu verleitet worden, die Rechte an seinem geistigen Eigentum für einen Pauschalbetrag zu verkaufen. Als die Spiele zu einem weltweiten Erfolg wurden, blieb Sapkowski ohne Lizenzgebühren.

Es scheint jedoch, dass dies jetzt alles Wasser unter der Brücke ist, da der Autor das Hauptquartier von CD Projekt Red besucht hat. Mit weiteren Witcher-Spielen auf dem Weg, die vollständig von Geralt ablenken werden, ist es möglich, dass der Entwickler einige Ratschläge gesucht hat, wie er mit der Welt und dem geistigen Eigentum ohne den Weißen Wolf weitermachen kann.

So oder so, es ist gut zu sehen, dass zwei wichtige Teile des Erfolgs von The Witcher zusammenarbeiten.