Android ist schneller beim Surfen im Web als Apples iOS

HQ

Chromium Blog hat nun deutlich gemacht, dass Android schneller für das Surfen im Web ist als Apples iOS, wie WCCFtech berichtet.

"Durch eine tiefe vertikale Integration über Hardware, das Android-Betriebssystem und die Chrome-Engine stellen die neuesten Flaggschiff-Android-Geräte neue Leistungsrekorde auf, übertreffen alle anderen mobilen Wettbewerber in den wichtigsten Web-Leistungsbenchmarks Tachometer und LoadLine und bieten eine Reaktionsfähigkeit, die auf Mobilgeräten bisher unbekannt war."

Und ein Highscore von Speedometer sorgt für ein flüssigeres Gefühl, wenn man auf einer Website tippt, scrollt oder tippt. LoadLine misst dann, wie schnell eine Webseite nach dem Klicken lädt.

Google möchte es wirklich deutlich machen, indem es sagt, dass "Top-Android-Telefone bis zu 47 % höher abschneiden als Nicht-Android-Konkurrenten (Tipp: Apples iOS)".

Ist dir das beim Surfen im Internet mit Android aufgefallen? Oder mit einem iOS?