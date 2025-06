Andrew Wilsons Mega-Zahltag gegen die Gehaltskürzungen aller anderen

HQ

Nein, das Leben ist nicht fair – sicher. Aber manche Dinge sind wirklich schwer zu ignorieren. Wie der rekordverdächtige Gehaltsschub von EA-Chef Andrew Wilson: erstaunliche 30,5 Millionen US-Dollar, das sind 5 Millionen US-Dollar mehr als im Vorjahr, und eine Steigerung von rund 16 %. Nicht gerade Peanuts: ein Grundgehalt von 1,3 Millionen Dollar, etwa 26 Millionen an Aktienprämien, über 3 Millionen an Boni und weitere 700.000 an verschiedenen Vergütungen wie Lebensversicherungen und Sicherheiten.

Im Vergleich zu normalen Mitarbeitern wird es plötzlich wirklich hässlich – diese Leute haben einen Schlag erlitten, als das Durchschnittsgehalt stark von 150.000 auf 120.000 gesunken ist. Und dabei sind die Massenentlassungen, die EA intern durchgeführt hat, noch nicht einmal mitgezählt.

Die extreme Lücke bedeutet, dass Wilson etwa 260-mal mehr verdiente als der durchschnittliche EA-Mitarbeiter, trotz eines Jahres, das von Fehlzündungen wie Dragon Age: The Veilguard, Battlefield und EA Sports FC gespickt war, die ebenfalls einen Rückgang der Popularität verzeichnet haben. Kritiker argumentieren, dass dies symptomatisch für die Spieleindustrie insgesamt ist – wo Führungskräfte Geld verdienen, während Entwickler entlassen werden. Ein System, in dem Profit und Aktionäre an erster Stelle stehen und die Leute, die die Spiele tatsächlich entwickeln, zurückgelassen werden.

Sagen Sie uns also – was ist vernünftig und was ist schlichte, ungefilterte Gier?