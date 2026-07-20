Andrew und Tristan Tate wurden in den Vereinigten Staaten verhaftet, nachdem 38 neue Anklagen gegen die beiden erhoben wurden

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Kürzlich haben die britischen Behörden eine Reihe neuer Anklagen gegen das umstrittene Influencer-Geschwisterduo Andrew und Tristan Tate veröffentlicht, wobei die britische Crown Prosecution Service weitere 38 Anklagepunkte gegen das Paar vorlegt.

Mit insgesamt 59 Anklagen wurden die Tate-Brüder in den Vereinigten Staaten festgenommen und befinden sich im Prozess der Auslieferung nach Großbritannien, wo sie sich laut BBC News vor Gericht stellen werden.

Laut den neuen Anklagepunkten wurde Andrew mit sieben weiteren Vergewaltigungsanklagen konfrontiert, die sich auf Menschenhandel bezüglich sexuellen Menschenhandel beziehen, sowie unanständigen Bildern eines Kindes. Tristan hingegen wurde mit zwei Fällen von Vergewaltigung und drei Fällen der Organisation oder Ermöglichung von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung konfrontiert. Letztlich hat Andrew nun 42 Anklagepunkte gegen sich, während Tristan 17 hat.

Obwohl die Tates mehrfach jegliche rechtswidrige Handlungen bestritten haben, behauptet die Polizei, dass diese Handlungen alle zwischen Juli 2010 und August 2017 stattgefunden haben.