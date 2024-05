Andrew Scott wurde in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery gecastet

Erst letzte Woche bestätigten Netflix und Regisseur Rian Johnson, dass ein dritter Knives Out Film in Produktion ist und bereits nächstes Jahr erscheinen wird. Er wird Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery heißen, und abgesehen davon, dass Daniel Craig wieder in der Hauptrolle als der berühmte Detektiv Benoit Blanc zu sehen sein wird, werden auch Josh O'Conner und Cailee Spaeny von Challengers Priscilla mitspielen.

Jetzt fügt Variety hinzu, dass Andrew Scott von Fleabag auch dem Whodunnit-Film beigetreten ist. Es ist unklar, welche Rolle Scott in dem Film spielen wird, aber wenn man sich an einem der früheren Knives Out Filme orientieren darf, können wir davon ausgehen, dass sich auch mehrere andere namhafte Schauspieler der Besetzung anschließen, um sicherzustellen, dass das starbesetzte Franchise diesen Trend fortsetzt.

Wen würdest du gerne zusammen mit Craig, Scott, O'Conner und Spaeny in Knives Out 3 sehen?