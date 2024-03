Andrew Scott spielt einen New Yorker Betrüger in der Netflix-Serie Ripley

Die Geschichte von Tom Ripley wurde schon unzählige Male erzählt, wobei die vielleicht bemerkenswerteste von ihnen The Talented Mr. Ripley mit Matt Damon als Ripley und Jude Law als sein Gegenstück Dickie Greenleaf ist. Netflix gibt dieser Geschichte nun seinen eigenen Dreh in Form einer limitierten TV-Serie, in der Andrew Scott den New Yorker Betrüger zum Leben erweckt.

Diese Serie, die einfach als Ripley bekannt ist, ist in Schwarz-Weiß gefilmt und zeigt Scott an der Seite von Johnny Flynn als Dickie und Dakota Fanning als Marge Sherwood (eine Rolle, die zuvor von Gwyneth Paltrow im Film von 1999 gespielt wurde). Diese Serie wird nicht die Starpower des 90er-Jahre-Films bringen, aber eine ähnliche Geschichte erzählen, mit der Inhaltsangabe wie folgt:

"Scotts Tom Ripley ist ein Gauner, der sich im New York der frühen 60er Jahre durchschlägt. Er wird von einem wohlhabenden Industriellen angeheuert, um nach Italien zu reisen, um den dilettantischen Sohn des Mannes, Dickie Greenleaf (Johnny Flynn), davon zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren. Die Annahme des Jobs ist Toms erster Schritt in ein komplexes Leben voller Betrug, Betrug und Mord."

Ripley wird am 4. April 2024 auf Netflix erscheinen und Sie können den Trailer zur Serie unten sehen.