Andrew Schulz spielt Dan Hibiki im neuen Street Fighter-Film

Die Vorproduktion von Street Fighter, dem neuen Live-Action-Film über das beliebte Kampfspiel-Franchise, scheint gut zu laufen, und die jüngsten Besetzungsankündigungen für Callina Lang als Chun-Li, Andrew Koji als Ryu und Jason Momoa als Blanka wurden nun vom Komiker Andrew Schulz unterstützt.

Laut den Quellen von Deadline wird es Schulz sein, der die Figur des Dan Hibiki, der 1995 in Street Fighter Alpha sein Street Fighter-Debüt gab, auf der großen Leinwand zum Leben erwecken wird. Hibikis Persönlichkeit in den Spielen ist ziemlich histrionisch, mit lautem Geschrei und übertriebenen Posen, was ihn als komische Abwechslung für die Spiele und vermutlich auch für den zukünftigen Film suggeriert.

Street Fighter wird voraussichtlich im Jahr 2026 erscheinen.