Andrew Garfield weicht Fragen zu The Amazing Spider-Man 3 aus und nennt Vertrauensverlust als Grund

Neben Tom Hollands Iteration der Comicfigur sind in "Spider-Man: No Way Home" zwei weitere Versionen des Netzschwingers aufgetaucht, die von Tobey Maguire und Andrew Garfield gespielt werden. Letzterer teilte den Medien und seinen Fans schon Monate vorher mit, dass er nicht im Film zu sehen sein werde. Sein überraschender Auftritt rief viele Fragen hervor, denn die Leute möchten wissen, ob Garfield und Maguire ihre jeweiligen Interpretationen von Spidey in Zukunft wiederholen werden.

Bei den Oscars wurde Garfield deshalb nach einem kurzen Update zu The Amazing Spider-Man 3 gefragt, doch dieser Frage wich der Schauspieler gekonnt aus: „Kein Update von mir. Niemand wird jemals wieder etwas glauben, was ich sage. Das ist mein Problem."

Quelle: The Hollywood Reporter, IGN.