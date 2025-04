Andrew Garfield wäre daran interessiert, als Spider-Man zurückzukehren, solange es seltsam ist

HQ

Nach den multiversalen Auftritten von Tobey Maguire und Andrew Garfields Spider-Men in Spider-Man: No Way Home fragen Sie sich vielleicht immer noch, wann oder ob eine der beiden Versionen des Netzschleuderers auf die Marvel Cinematic Universe zurückkehren wird. Für den letztgenannten Star hat er nun verraten, dass er daran interessiert wäre, in die Rolle zurückzukehren, aber nur unter bestimmten Umständen.

Bei der Abu Dhabi Comic Con am Wochenende verriet Garfield, dass er den Superanzug wieder angezogen hat, solange es aus einem sehr eigenartigen und seltsamen Grund war. Laut Collider erklärte Garfield ausdrücklich:

"Ich würde den Charakter gerne noch einmal in irgendeiner Form spielen, aber ich denke, es müsste sehr seltsam sein. Ich glaube, ich würde gerne etwas sehr Seltsames machen, ich würde etwas sehr Einzigartiges, Ausgefallenes und Überraschendes machen wollen."

Würdest du Garfield in Zukunft gerne wieder als Netzschleuderer sehen?