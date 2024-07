Andrew Garfield und Florence Pugh verlieben sich Hals über Kopf ineinander in der A24-Sendung We Live in Time

Die Produktionsfirma A24 hat im Jahr 2024 bereits viel zu tun gehabt, da sie ihr teures Civil War, ihr gefeiertes Love Lies Bleeding, das beängstigende MaXXXine und eine Reihe anderer Projekte vorgestellt hat. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, haben sie uns gezeigt, dass Hugh Grant im November alle in Heretic ausflippen lassen wird, und bestätigt, dass Sebastian Stans A Different Man und das mit Rachel Zegler besetzte Y2K alle dieses Jahr herauskommen werden. Diese Filme müssen nun alle Platz machen für ein romantisches Drama, das im Herbst Premiere feiert.

A24 hat bekannt gegeben, dass es Andrew Garfield und Florence Pugh für die Hauptrollen in einem romantischen Drama von Autor Nick Payne und Regisseur John Crowley gewonnen hat. Der Film heißt We Live in Time und dreht sich um einen aufstrebenden Koch und eine frisch geschiedene Frau, die in einer jahrzehntelangen Geschichte zusammenkommen und sich innig verlieben.

We Live in Time wird im Oktober in die Kinos kommen, und ihr könnt euch den Trailer dazu unten ansehen.