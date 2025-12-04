Andrew Garfield und Claire Foy begeben sich auf ein fantastisches Familienabenteuer in Der magische Fernbaum

Im kommenden Frühjahr werden Familien mit einem brandneuen filmischen Abenteuer verwöhnt, das auf dem ländlichen englischen Land spielt. Im Rahmen des Films namens The Magic Faraway Tree werden wir auf eine Reise in erstaunliche ferne Länder mitgenommen, durch die unglaubliche Magie, die von einem spektakulären Baum ausgeht.

Der Film folgt den Eltern Polly und Tim, gespielt von Claire Foy bzw. Andrew Garfield, während sie und ihre drei Kinder aufs englische Land ziehen und sich an einen ganz anderen Lebensstil anpassen müssen. In dieser Zeit stoßen sie auf einen mächtigen Baum, der Menschen in erstaunliche Welten voller Fantasie und Legenden entführen kann, und auf eine Narnia - oder Alice in Wonderland -ähnliche Weise wird die Familie weit weg auf ein Abenteuer mitgenommen, das sie als Einheit näher zusammenbringt.

Die Zusammenfassung erklärt: "Der magische Fernbaum folgt Polly (Claire Foy), Tim (Andrew Garfield) und ihren drei Kindern – einer modernen Familie, die gezwungen ist, in die abgelegene englische Landschaft umzuziehen. Während sie sich an ihr neues Leben gewöhnen, entdecken die Kinder einen magischen Baum und seine außergewöhnlichen und exzentrischen Bewohner, darunter die geschätzten Figuren Moonface (Nonso Anozie), Silky (Nicola Coughlan), Dame Washalot (Jessica Gunning) und Saucepan Man (Dustin Demri-Burns). Ganz oben auf dem Baum werden sie in spektakuläre und fantastische Länder entführt und lernen durch die Freuden und Herausforderungen ihrer Abenteuer zum ersten Mal seit Jahren, sich wieder zu verbinden und einander wertzuschätzen."

Die Premiere startet am 27. März 2026 in den Kinos, und den Trailer zu The Magic Faraway Tree können Sie unten sehen.