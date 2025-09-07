Andrew Garfield übernimmt die Hauptrolle in Paul Greengrass' mittelalterlichem Epos

HQ

Andrew Garfield hat die Hauptrolle in einem neuen historischen Drama übernommen, das im englischen Mittelalter spielt. Hinter der Kamera steht kein Geringerer als Paul Greengrass, der Filmemacher, der für seine pulsierenden Thriller wie die Bourne-Reihe, Captain Phillips und United 93 bekannt ist. Das neue Projekt, das noch keinen Titel hat, wird als großes Shakespeare-Drama über Rebellion, Machtkämpfe und Tyrannei beschrieben. Garfield spielt einen rebellischen Anführer, der es wagt, die brutale Herrschaft von König Richard II. herauszufordern - ein Zusammenstoß, der das gesamte Reich erschüttern wird. Die Geschichte ist von realen historischen Ereignissen inspiriert, die später in William Shakespeares Stück Richard II. verewigt wurden.

Neben Garfield ist Katherine Waterston in der Besetzung, die vor allem für ihre Arbeit in Phantastische Tierwesen und Inherent Vice bekannt ist. Der Film wird von Focus Features und Blumhouse produziert und suggeriert eine Mischung aus prestigeträchtigem Historiendrama und spannender, hochriskanter Intensität. Greengrass, der derzeit mit The Lost Bus (mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle, der auf dem Toronto International Film Festival uraufgeführt wird) im Rampenlicht steht, nimmt sich erneut historischer Stoffe an, die von politischem Gewicht und menschlichem Drama durchdrungen sind. Wenn sich die ersten Anzeichen bewahrheiten, könnte dies eine der überzeugendsten mittelalterlichen Darstellungen werden, die seit Jahren auf die große Leinwand gekommen sind - angetrieben von Star-Talent und Regiekraft.